Школьники в Абакане вернутся к очному обучению с 14 февраля

ТАСС, 9 февраля. Школы в Абакане в Хакасии вернутся к очной форме обучения с 14 февраля. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

В январе власти республики рекомендовали перевести на дистанционное обучение образовательные учреждения Абакана, Черногорска, Саяногорска, Белого Яра, Усть-Абакана и Аскиза. С 1 февраля в Абакане на дистанционный формат перешли учреждения дополнительного образования.

"С 14 февраля школы Абакана возвращаются к очной форме обучения. Остальные муниципалитеты выносят решения по поводу формата обучения детей и подростков исходя из эпидемиологической ситуации, которая складывается на местах", - говорится в сообщении.

Очная форма обучения также возобновится с 14 февраля в учебных заведениях среднего профессионального образования Абакана.

В Хакасии, по данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость среди детей 7-14 лет превышает эпидемиологический порог в 2,5 раза. Наиболее высокие показатели по заболеваемости отмечаются в Боградском районе и Сорске.

В республике продолжается рост заболеваемости. Сейчас на амбулаторном лечении находятся более 13,5 тыс. человек. Количество развернутых коек для пациентов с COVID-19 составляет 1 186, из них занята 941. Доля свободного коечного фонда составляет 21%.

За прошедшие сутки в республике выявлено 1 003 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 194 человека. Всего с начала года в Хакасии подтверждено 14 098 случая инфицирования.