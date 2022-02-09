Мишустин поздравил коллектив Государственного исторического музея со 150-летием

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного исторического музея (ГИМ) со 150-летием со дня его основания. Поздравительная телеграмма была опубликована в среду на сайте правительства.

"За эти столетия музей пережил множество событий. Не прекращалась его работа в годы Великой Отечественной, собирались материалы, проводились выставки, читались лекции. И впоследствии он сумел восстановить свой первоначальный облик и расширить выставочное пространство с помощью специалистов и реставраторов", - отметил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что у истоков создания музея стояли "выдающиеся ученые, археологи, художники, архитекторы, меценаты, рядовые сотрудники, люди талантливые, целеустремленные, настоящие подвижники". Он также добавил, что ГИМ является одним из крупнейших в мире признанных культурных, просветительских и образовательных центров.

Мишустин поблагодарил коллектив музея за профессионализм, сохранение уникальных памятников истории и культуры и преданность своему делу.

Своим появлением исторический музей обязан Всероссийской политехнической выставке, открывшейся 30 мая 1872 года в Москве - инициаторами создания музея выступили организаторы ее севастопольского отдела. ГИМ празднует день рождения 9 февраля, 150 лет назад в этот день было получено высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.