Google выпустил дудл в честь 150-летия Государственного исторического музея в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Google посвятил специальный дудл 150-летию московского Государственного исторического музея (ГИМ). Иллюстрация размещена на главной странице поисковой системы и доступна только для российских пользователей.

"Сегодняшний дудл, созданный приглашенной русской художницей Томой Вагнер, посвящен Государственному историческому музею - одному из важнейших хранилищ многовековой культуры и истории страны. Основанный 150 лет назад в Москве с целью увековечивания истории России и архивирования ее культурного развития, легендарный музей хранит артефакты от времен античности до начала 20-го века", - говорится в сообщении пресс-службы компании в среду.

Своим появлением музей обязан Всероссийской политехнической выставке, открывшейся 30 мая 1872 года в Москве, - инициаторами создания музея выступили организаторы ее Севастопольского отдела. Важную роль в становлении музея сыграли члены Ученой комиссии А. С. Уваров и И. Е. Забелин. Они сформулировали концепцию музея, начали целенаправленную работу по формированию коллекций и созданию экспозиции. Музей празднует День рождения 9 февраля, 150 лет назад в этот день было получено высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.

"Я хотела бы, чтобы мой дудл служил напоминанием об этом прекрасном месте, его величии и огромной коллекции, которое оно содержит. Я надеюсь побудить других посетить Москву, этот музей и лично узнать о российской истории", - цитирует пресс-служба художницу.

Дудлы Google - это картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудлы, как правило, делятся на глобальные (те, что доступны во всем мире, на всех доменах Google) и локальные - их можно увидеть только в одной или нескольких странах.