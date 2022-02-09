Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в Красноярске до вечера 12 февраля

ТАСС, 9 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди горожан как режим "черного неба", вводится в Красноярске с четверга, 10 февраля до вечера субботы, 12 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Режим НМУ вводится в Красноярске в четвертый раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

"По сообщению Среднесибирского УГМС с 07:00 (03:00 мск) 10 февраля до 19:00 (15:00 мск) 12 февраля на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. С целью контроля качества атмосферного воздуха Управлением Роспотребнадзора в период НМУ усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска", - говорится в сообщении.

На сайте Западно-Сибирского УГМС сообщается также о продлении режима на территории ряда городов Кузбасса, где с начала года он вводился неоднократно и предприятиям рекомендовалось сократить выбросы в атмосферу. В частности, с вечера среды до вечера воскресенья, 13 февраля продолжают действовать НМУ первой степени опасности на территории Кемерова. Кроме этого, НМУ продлены в Новокузнецке, Прокопьевске. "Объявляются НМУ второй степени опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось на официальном сайте Кемеровского гидрометцентра 8 февраля, превышенное содержание загрязняющих веществ выявлено в воздухе в трех городах Кузбасса. Наибольший уровень загрязнения зафиксирован в Новокузнецке.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. В период действия НМУ предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.