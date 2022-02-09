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Оператора в Подмосковье оштрафовали почти на 5 млн рублей за несвоевременный вывоз мусора

Если ситуация повторится, контракт с регоператорам прекратят

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Регионального оператора "МСК-НТ" оштрафовали в Московской области за нарушение сроков вывоза коммунальных отходов с контейнерных площадок, размер штрафа составил почти 5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В связи с регулярным невывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, расположенных у многоквартирных домов, в частности, в городском округе Подольск, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области оштрафовало регионального оператора ООО "МСК-НТ". Суммарный размер штрафа составляет 4,78 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в случае повторения подобной ситуации будут предприняты мероприятия по прекращению действия контракта с региональным оператором. Кроме того, по данным министерства, Госжилинспекция Подмосковья начала процедуру перерасчета платежей для жителей, которых коснулись нарушения регоператора по вывозу отходов за январь текущего года. Так, организации выдано предписание о возврате средств жителям по 3 175 лицевым счетам, сумма перерасчета составит порядка 1,4 млн рублей.

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