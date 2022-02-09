В Москве пройдет специальная программа в честь Международного дня женщин и девочек в науке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международный день женщин и девочек в науке отметят на ВДНХ в Москве. Специальные тематические мероприятия пройдут 11 и 12 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"ВДНХ приглашает отметить Международный день женщин и девочек в науке. 11 февраля в павильоне "Рабочий и колхозница" посетителей ждет лекция о стереотипах и мифах, связанных с женщинами-учеными. 12 февраля здесь пройдут экскурсии "Женщины в ядерной физике", а в центре "Космонавтика и авиация" состоится субботний кофе с ученым. Это новый формат на ВДНХ - беседа спикера с посетителями в дружеской атмосфере. Участие бесплатное, по предварительной регистрации",- приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы ВДНХ Александра Жесткова.

Лекция "Женщины в науке: о синих чулках, старых девах и других мифах академического мира" состоится в 19:00. Ведущий научный сотрудник института прикладных политических исследований национального исследовательского университета ВШЭ, кандидат политических наук Анна Сорокина расскажет о том, как на протяжении истории женщины строили научную карьеру в России.

Экскурсии "Женщины в ядерной физике" по выставке "Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир" пройдут 12 февраля в 15:00 и 17:00. Это мероприятие ВДНХ проводит совместно с Политехническим музеем. Экскурсоводы Маня Романская и Николь Семенова расскажут о женщинах-ученых, которые внесли значительный вклад в науку об атомном ядре.

Также в 12:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдет субботний кофе с ученым, на котором участники обсудят новости науки и другие актуальные темы.

О правилах посещения

Для посещения центра обязательно использование масок. Центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Рабочий и колхозница" являются зоной COVID-free. Их смогут посетить гости, у которых имеется действующий на дату посещения QR-код о вакцинации. Его нужно будет предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность. Возрастные ограничения для всех мероприятий - 12+.