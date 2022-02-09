В Якутии впервые завезут продовольствие в арктические районы через Севморпуть

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Социально значимые продовольственные товары впервые завезут в арктические районы Якутии через Северный морской путь, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Впервые часть социально значимых продовольственных товаров в арктические районы Якутии завезут через Северный морской путь. Ранее в арктические и северные районы республики они доставлялись по следующей логистике - железной дорогой до Нижнего Бестяха, затем в период навигации водным транспортом по рекам, а оставшуюся часть - автозимниками грузовым автотранспортом. Также в прошлом году продукты в эти муниципалитеты доставлялись с использованием малой авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завоз через Северный морской путь значительно сократит транспортные расходы, "что несомненно повлияет на стоимость продуктов в арктических и северных районах". "К сожалению, сейчас наблюдается повышение цен на большинство продуктов. В связи с этим одной из главных задач является сдерживание роста цен", - добавили в правительстве.

По данным пресс-службы, судно СТК-1012 из собственного флота АО "Якутоптторг" осуществит загрузку в Краснодарском крае к середине июня. "Завоз СЗПТ в арктические районы по Северному морскому пути планируется осуществить к концу июля. В данное время корабль находится на текущем ремонте в п. Вознесенье Ленинградской области. В этом году в период навигации запланировано два рейса данного судна из Краснодарского края по Северному морскому пути до портов в Тикси и Черском", - сказали в правительстве.

Планируется доставить 3 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров. Уточняется, что это 50% процентов от планового объема перевозки грузов АО "Якутоптторг" в период навигации для арктических и северных районов.