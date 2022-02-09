{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В КЧР открыли дополнительный амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

В новом центре работают три терапевтических кабинета и процедурный кабинет для взятия анализов

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Дополнительный амбулаторный центр для приема пациентов с коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии (КЧР), чтобы разгрузить поликлиники, где наблюдается большое количество обращений. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Черкесске открылся дополнительный амбулаторный центр для ковидных больных на базе дневного отделения психоневрологического диспансера. В новом амбулаторном центре работают три терапевтических кабинета, процедурный кабинет для взятия анализов", - говорится в сообщении.

В амбулаторном центре проводят дифференциальную диагностику респираторных заболеваний, проводят экспресс-тестирование и берут мазок для ПЦР-теста. Полученные данные передаются участковому врачу или в поликлинику по месту жительства для дальнейшего ведения пациента.

Первый амбулаторный центр для диагностики и лечения коронавируса был открыт в микрорайоне Северный в конце января. В среднем, ежедневно центр оказывает консультацию и помощь для 280 жителей.

"С учетом отличной работы первого амбулаторного центра и так как количество обращений в Черкесскую городскую поликлинику остается на высоком уровне - 600-800 в день, было принято решение открыть дополнительный амбулаторный центр в центральной части города для удобства пациентов. Отметим, что в амбулаторные центры могут обратиться жители и гости Черкесска с подозрением на коронавирус или легким течением заболевания с 8 утра и до 8 вечера ежедневно, кроме воскресенья", - обратили внимание в оперштабе.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 398 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 37 777 случаев инфицирования, 32 134 жителя выздоровели, 946 умерли. В госпиталях получают лечение 516 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
Северный КавказПандемия COVID-19
Прокуратура проверит школу в Воронеже после скандала с уроком о жизни разведенных семей
Инцидент произошел в школе №103 города. Учительница, которая провела урок, написала заявление об увольнении по собственному желанию
Читать полностью