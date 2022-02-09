В КЧР открыли дополнительный амбулаторный центр для пациентов с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Дополнительный амбулаторный центр для приема пациентов с коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии (КЧР), чтобы разгрузить поликлиники, где наблюдается большое количество обращений. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

"В Черкесске открылся дополнительный амбулаторный центр для ковидных больных на базе дневного отделения психоневрологического диспансера. В новом амбулаторном центре работают три терапевтических кабинета, процедурный кабинет для взятия анализов", - говорится в сообщении.

В амбулаторном центре проводят дифференциальную диагностику респираторных заболеваний, проводят экспресс-тестирование и берут мазок для ПЦР-теста. Полученные данные передаются участковому врачу или в поликлинику по месту жительства для дальнейшего ведения пациента.

Первый амбулаторный центр для диагностики и лечения коронавируса был открыт в микрорайоне Северный в конце января. В среднем, ежедневно центр оказывает консультацию и помощь для 280 жителей.

"С учетом отличной работы первого амбулаторного центра и так как количество обращений в Черкесскую городскую поликлинику остается на высоком уровне - 600-800 в день, было принято решение открыть дополнительный амбулаторный центр в центральной части города для удобства пациентов. Отметим, что в амбулаторные центры могут обратиться жители и гости Черкесска с подозрением на коронавирус или легким течением заболевания с 8 утра и до 8 вечера ежедневно, кроме воскресенья", - обратили внимание в оперштабе.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 398 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 37 777 случаев инфицирования, 32 134 жителя выздоровели, 946 умерли. В госпиталях получают лечение 516 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.