Пилотный проект "Витрина данных" заработал в 10 МФЦ Подмосковья

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект Минцифры РФ и НИИ "Восход" "Витрина данных" заработал на базе 10 многофункциональных центров (МФЦ) Московской области. Благодаря этому жители региона смогут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, на сайте госуслуг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"Жители Подмосковья теперь могут получать документы, за которыми обращаются в МФЦ, в личном кабинете на Госуслугах. Это стало возможным благодаря новой системе "Витрина данных", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе пояснили, что пилотный проект Минцифры и НИИ "Восход" пока доступен в 10 МФЦ в следующих городских округах: Бронницы, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Пушкинский, Фрязино, Шатура, Шаховская и Щелково.

Каклюгина рассказала, что в настоящее время "Витрина данных" используется для получения лишь ряда услуг, но уже в ближайшее время спектр услуг расширится. Так, в скором времени у жителей Подмосковья появится возможность обращаться в МФЦ для создания электронных дубликатов бумажных документов.

В министерстве пояснили, что программное обеспечение "Витрина данных" - новый продукт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Администрирует процессы внедрения "Витрины данных" и участвует в развитии продукта подведомственный Минцифры НИИ "Восход".