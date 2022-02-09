Все районы Петербурга обеспечат центрами цифрового образования к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Центры цифрового образования для детей откроются во всех районах Петербурга к 2030 году, общее их количество составит 32. Об этом сообщила журналистам начальник сектора отдела воспитательной работы и дополнительного образования городского комитета по образованию Ирина Журавлева.

"За 2022-2024 годы планируется, что будут открыт пять школьных "Кванториума", кроме того, к 2030 году - и уже есть дорожная карта, и планы, и эти планы вполне реальны - будет открыто 32 центра цифрового образования. Это значит, что цифровое образование придет в каждый район", - рассказала она. Как уточнила Журавлева, они будут открыты на базе школ и существующих учреждений дополнительного образования. В рамках центра дети разных возрастов будут заниматься в одной группе, чтобы существовал обмен опытом технического творчества.

По ее словам, с сентября в Петербурге в полном объеме работают навигаторы дополнительного образования, технология реализована по федеральному проекту "Успех каждого ребенка". В систему внесены более 1,5 тыс. организаций, 92% из них предоставляют услуги бесплатно. Навигатор помогает родителям быстро подобрать кружки и секции в зависимости от расположения и интересов ребенка.

"Если говорить о количестве мест сейчас в нашем навигаторе - это более 780 тыс. мест, на которых занимаются дети. Учитывая, что сейчас в Санкт-Петербурге, по данным Петростата, 655 тыс. детей от 5 до 18 лет, вот, более 780 тыс. мест сейчас в навигаторе заняты. Теперь мы видим конкретно, сколько мест, сколько детей занимается в каждом учреждении", - сообщила Журавлева.