Суд в Грузии обязал пенитенциарную службу позаботиться о здоровье Саакашвили

ТБИЛИСИ, 9 февраля. /ТАСС/. Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и принял постановление, обязывающее Специальную пенитенциарную службу Минюста позаботиться о здоровье бывшего грузинского лидера.

"Ввиду того, что обвиняемый (Саакашвили - прим. ТАСС) на суде говорит о состоянии своего здоровья и жалуется на ненадлежащую медицинскую помощь, суд издает постановление и обязывает генерального директора Специальной пенитенциарной службы в рамках своей компетенции принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить удовлетворительное состояние здоровья, чтобы ему не угрожала опасность", - сказал Кочламазашвили на заседании суда в среду, где рассматривалось дело о растрате госсредств около 9 млн лари ($3 млн) в годы правления Саакашвили.

Адвокаты также требовали, чтобы суд обязал администрацию тюрьмы впустить к Саакашвили его личного врача, на что судья ответил отказом. Кочламазашвили объяснил адвокатам, что для обеспечения нормального состояния здоровья Саакашвили вовсе не обязательно, чтобы его посещали врачи.

Саакашвили не раз жалуется на плохое самочувствие и требует, чтобы к нему впустили его личного врача Николоза Кипшидзе. Бывший лидер Грузии 4 февраля на судебном заседании заявил, что у него серьезные проблемы, связанные с гипертонией, а также анемия. Он потребовал и на заседании суда в среду, чтобы ему оказывали должную медицинскую помощь.

1 октября 2021 года Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся за день до муниципальных выборов. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине и имеет гражданство этой страны.