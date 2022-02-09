РПЦ: представители религий должны участвовать в экспертизе проектов по духовным ценностям

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь предлагает закрепить за представителями традиционных религий РФ право участвовать в общественном контроле за реализацией государственной политики в сфере духовно-нравственных ценностей, в том числе дать им возможность помогать в проведении экспертиз различных проектов на предмет их соответствия таким ценностям. Об этом сообщил в среду ТАСС глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, уточнив, что эти предложения согласованы с Правовым управлением РПЦ.

Ранее на общественное обсуждение был вынесен проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе предполагается, в частности, формирование системы общественного контроля за деятельностью органов власти с привлечением институтов гражданского общества. Также говорится о необходимости оценки эффективности реализации программ и проектов в сфере традиционных ценностей на всех уровнях управления. Кроме того, согласно проекту, специальный межведомственный орган будет заниматься экспертизой документов, мероприятий, информационных и иных материалов на предмет их соответствия традиционным ценностям.

"В наших силах сегодня поддержать создание такого документа, который бы стал неким кодексом чести, нравственности, совести и уважения достоинства человека и общества. А для того, чтобы этот процесс был более-менее объективным, необходимо предоставлять самые широкие полномочия различным институтам гражданского общества путем введений их представителей в систему общественного контроля. <...> Также обозначить в перечне субъектов, участвующих в экспертизе, традиционные религии", - сказал председатель патриаршей комиссии.

По мнению представителей церкви, необходимо конкретизировать и дополнить пункт "в" главы 16, в котором сказано о "привлечении институтов гражданского общества", указав, кем и как будет осуществляться контроль. Данное уточнение "снимет возможные опасения и недопонимание", сказал священник

"В связи с этим целесообразно внести и ряд изменений в федеральный закон №212 "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", согласно которым организации, представляющие традиционные религии, могут стать субъектами права общественного контроля", - добавил Лукьянов.

Предложения Русской православной церкви

РПЦ также предлагает включать определенные показатели в качестве критериев эффективности госполитики в сфере традиционных ценностей. "Мы хотим предложить внести в текст конкретные практические критерии эффективности реализации государственной политики <...>, такие как повышение рождаемости, увеличение количества браков, снижение количества разводов, увеличение количества многодетных семей, сокращение количества абортов, увеличение среднего количества детей в многодетных семьях и другие критерии", - сообщил священнослужитель.

Кроме того, глава патриаршей комиссии предложил изменить само название документа, определив его как "Основы государственной политики по охране, защите, укреплению и популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Также и во всем документе следует заменить слова "сохранение и укрепление" на "охрану, защиту и популяризацию", отметил Лукьянов.

"Это сразу дает нам понимание, как мы дальше действуем. Под охраной понимается создание правовых гарантий, под защитой - реакция государства на посягательства на суверенитет и нравственность народа, а под популяризацией - создание государственного заказа на соответствующий контент, его продвижение", - пояснил представитель РПЦ.

Он также добавил, что "традиционные ценности немыслимы без веры в бога", в связи с чем Русская православная церковь предлагает включить в соответствующий перечень упоминание веры в бога. Это предложение, впервые высказанное главой синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой, ранее уже поддержал председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

В целом оценивая предложенный проект "Основ", священник Федор Лукьянов заявил, что он "вызывает только положительные ощущения", выразив надежду, что при доработке документ будет "предельно конкретизирован".

"Мы, безусловно, одобряем курс на формирование государственной политики по сохранению, охране и защите традиционных духовно-нравственных ценностей и поддерживаем, с учетом дальнейших поправок, данный проект указа президента РФ. Он, безусловно, нужен, но для его совершенствования считаем необходимым создать открытую рабочую группу с участием экспертов Совета безопасности, а также экспертов, представляющих различные институты гражданского общества", - заключил собеседник агентства.

О проекте "Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей"

Новый вариант "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", опубликованный для общественного обсуждения, был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что проект документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях.

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России".

Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".