Беспилотники могут быть полностью интегрированы в воздушное пространство РФ к 2030 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рассчитывает на полную интеграцию беспилотников в воздушное пространство России к 2030 году. Об этом в среду сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы рассчитываем к 2030 году, что беспилотники полностью будут интегрированы в единое воздушное пространство, будут работать операторы, будут работать в контуре вот как раз тех 14 укрупненных центров управления воздушным движением", - сказал он.

"Перед нами стоит задача <…> сформулировать новые требования воздушного законодательства для обеспечения интеграции в едином воздушном пространстве беспилотников", - добавил Нерадько.

Глава Росавиации отметил, что подготовка персонала и управление обслуживания воздушным движением должны быть регламентированы в нормативных документах.