На Ставрополье в 2022 году на жилье для чернобыльцев выделят 22 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 20 млн рублей на приобретение жилья семьям, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"На Ставрополье в 2022 году 6 семей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, получат финансовую поддержку от государства на приобретение собственного жилья. Более 22 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выделенные средства семья может купить жилье на первичном или вторичном рынках.

"Размер субсидии рассчитывается исходя из состава семьи и утвержденной стоимости 1 кв. м жилого помещения на дату выдачи сертификата, поэтому количество семей, которые получат помощь, может измениться в большую или меньшую стороны", - уточнил и. о. министра строительства и архитектуры края Валерий Савченко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в очереди на получение жилищного сертификата находятся 11 участников ликвидации последствий радиационной аварии на Чернобыльской АЭС. По итогам прошлого года приобрести жилье смогли 12 человек данной категории.