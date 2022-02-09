В КЧР проведут капитальный ремонт одной из старейших школ республики

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт школы в селе Садовом Карачаево-Черкесии (КЧР), которая построена почти 90 лет назад, будет проведен до начала нового учебного года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках масштабной программы по капитальному ремонту образовательных организаций пройдет ремонт в одной из старейших школ республики в селе Садовом. Основной корпус школы был построен 86 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировался капитально. К началу нового учебного года все изменится, и для юных сельчан будут созданы комфортные современные условия для учебы и развития", - говорится в сообщении.

В рамках ремонтных работ планируется провести замену кровли, обновление отопительной системы, котельного оборудования, замену электропроводки, водовода, канализационных труб, напольного покрытия, дверей, а также ремонт цокольного этажа и фасада. Также будет проведено укрепление материально-технической базы школы, в том числе приобретено необходимое оборудование, мебель, учебники и пособия.

Ранее министр образования и науки КЧР Инна Кравченко рассказала ТАСС, что в текущем году стартует масштабная программа по капитальному ремонту образовательных организаций - за два года отремонтируют 23 школы. В селе Учкекен уже строительство одной из крупнейших школ республики на 960 мест по нацпроекту "Образование". Также четыре спортзала и четыре открытых спортплощадки школ, расположенных в сельской местности, будут капитально отремонтированы.