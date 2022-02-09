Власти Чечни планируют в марте начать строительство детского лагеря в Крыму

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют начать строительство детского лагеря на окраине крымского курорта Алушта в марте 2022 года. Об этом сообщил в "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров по итогам встречи с министром труда, занятости и социального развития республики Усманом Башировым.

"В Чеченской Республике функционируют 4 детских оздоровительных лагеря. В ближайшее время у нас появится еще один комплекс: власти Крыма передали Чеченской Республике 3 га земли на окраине города-курорта Алушта. Строительство начнется в марте текущего года. Всего в этом сезоне в рамках оздоровительной кампании будет охвачено около 25 000 детей, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной", - отметил он.

Кадыров также сказал, что безработица в Чечне вернулась к допандемийному показателю 8%. "Сейчас в базе данных Минтруда значатся 2 569 вакансий. В регионе реализуются 618 инвестпроектов. Они позволят создать 11 000 новых рабочих мест. В связи с этим поручил организовать работу по подготовке кадров, которые будут трудоустроены после реализации этих проектов", - сказал Кадыров.

Власти Крыма передали Чечне территорию бывшей здравницы для строительства детского центра отдыха более чем на 450 мест.