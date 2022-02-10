В Ватикане не исключают визита Папы Римского в Ливан в течение года

РИМ, 10 февраля. /ТАСС/. Апостольская поездка Папы Римского Франциска в Ливан готовится, она может состояться в течение года, если позволят условия. Об этом, как сообщила в среду служба печати Святого престола, заявил секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

"Возможная апостольская поездка изучается и состоится, как только "позволят условия", возможно даже в течение года", - приводит его слова пресс-служба. Архиепископ находился в Ливане с 31 января по 4 февраля. Как указывает служба печати, визит был приурочен в том числе к 75-летию установления дипломатических отношений между Ватиканом и Ливаном.

О своем желании посетить Ливан Папа Римский говорил неоднократно. Понтифик проявляет заботу и участие по отношению к Ливану: так, 1 июля прошлого года в Ватикане прошел день размышлений и молитвы за Ливан, в мероприятии приняли участие представители ливанских христианских общин.