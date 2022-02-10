Власти Чукотки начнут снабжать оленеводческие бригады бесплатными продуктами

ТАСС, 10 февраля. Новая мера поддержки, направленная на улучшение условий труда оленеводов, принята на Чукотке: с этого года бригады, работающие в удаленных районах округа, будут снабжать бесплатными продуктами длительного хранения. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

"Для дальнейшего развития северного оленеводства и поддержки отрасли было принято решение, что в ближайшее время работники восьми племенных хозяйств будут обеспечены бесплатными продуктами длительного хранения. Для остальных предприятий такая поддержка будет введена в течение года с привлечением средств окружного бюджета", - сказал Давидюк.

Он добавил, что также в этом году планируется создание диспетчерского пункта на базе профильного Департамента для осуществления контроля за деятельностью оленеводческих бригад и передвижением людей, техники. "Это будет сделано в первую очередь для обеспечения безопасности оленеводов и морских охотников", - уточнил Сергей Давидюк.

Разведением домашних северных оленей на Чукотке занимаются 14 муниципальных оленеводческих предприятий и два крестьянских (фермерских) хозяйства. В них заняты более 600 оленеводов. Поголовье оленя - около 122 тыс. Правительство округа оказывает ежегодную поддержку отрасли в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа".