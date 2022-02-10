В якутском селе, пострадавшем от лесного пожара, в 2022 году начнется строительство школы

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство школы начнется в 2022 году в селе Бясь-Кюель, в котором в прошлом году постройки и дома пострадали от природного пожара. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"В этом году в селе Бясь-Кюель Горного района, пострадавшем летом 2021 года от природного пожара, начнется строительство новой школы на 150 мест", - говорится в сообщении. Cредства на строительство в федеральном бюджете предусмотрены.

Как добавили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя, в декабре прошлого года был заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации, срок завершения - конец марта.

В августе 2021 года у села Бясь-Кюель действовали два пожара, огонь перекинулся на постройки, сгорели шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных. Часть жителей пожелала компенсацию деньгами, поэтому решили построить 34 дома. В октябре погорельцы получили новое жилье. Дома были благоустроены, к ним провели интернет, также возвели коровники, ферму на 100 животных. Глава Якутии Айсен Николаев проинформировал президента РФ, что в селе ветхая школа и попросил о строительстве новой. Владимир Путин пообещал вопрос рассмотреть.