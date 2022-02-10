Лавров и Нарышкин поздравили экс-премьера Японии Юкио Хатояму с 75-летием

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравили бывшего премьер-министра Японии Юкио Хатояму с предстоящим 75-летием, которое политик отмечает 11 февраля. Поздравительные послания в четверг ему передал российский посол в Токио Михаил Галузин, сообщает корреспондент ТАСС.

"Высоко ценим ваши многолетние усилия по всестороннему продвижению российско-японских связей в духе дружбы и взаимопонимания. Не будет преувеличением сказать, что с нашей страной вас связали не только профессиональный долг, но и сама судьба. Вы достойно продолжили дело вашего деда Итиро Хатоямы, который принимал самое активное участие в построении дружественных связей между двумя государствами в послевоенную эпоху: именно во время его визита в Москву в 1956 году были восстановлены дипломатические отношения между СССР и Японией", - говорится, в частности, в послании главы МИД РФ.

Юкио Хатояма занимал пост премьер-министра Японии в 2009-2010 годах. Его семья известна давними связями с Россией. Дед экс-премьера Итиро Хатояма, возглавлявший правительство страны в 1954-1956 годах, подписал в 1956 году совместную советско-японскую декларацию, по которой между Москвой и Токио были восстановлены дипломатические отношения, прерванные в 1945 году. Брат Юкио - Кунио Хатояма - был председателем общества "Россия - Япония".

После ухода с поста премьера Юкио Хатояма продолжил заниматься политикой. В 2011 году он был удостоен российского ордена Дружбы. Хатояма несколько раз посещал Крым после его воссоединения с Россией, неоднократно высказывался против антироссийских санкций.