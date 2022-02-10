Фасад стоквартирного дома в Новосибирске отремонтируют на средства жильцов

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Капитальный ремонт фасада стоквартирного дома в Новосибирске - памятника культурного наследия федерального значения - проведут за счет взносов жильцов. При превышении стоимости реставрационных работ дополнительные средства направят из областного бюджета, рассказал в прямом эфире телеканала "ОТС" начальник управления жилищной политики МинЖКХиЭ региона Евгений Юрченко.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал журналистам, что в этом году капитальный ремонт стоквартирного дома (Красный проспект, 16) не планируется в виду его высокой стоимости, срок проведения работ пока не определен.

"Несмотря на то, что это памятник, объект культурного наследия, это многоквартирный дом, и капитальный ремонт проводится за счет тех же самых взносов на капитальный ремонт, которые жители этого дома платят. У нас есть механизм государственной поддержки. Все превышение стоимости по капитальному ремонту на реставрационные работы, какие-то особые материалы финансируется за счет областного бюджета", - сказал Юрченко

В пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области сообщили ТАСС, что стоимость капитального ремонта фасада стоквартирного дома предварительно оценивается в 100 млн рублей, но точная сумма еще не определена.

По словам первого заместителя исполнительного директора фонда модернизации ЖКХ Дмитрия Кулешова, капитальный ремонт планируется провести в этом году. Сейчас проект проходит экспертизу в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, в ходе которой будет определена стоимость капитального ремонта. "За этот месяц [февраль] мы определимся со стоимостью будущих ремонтных работ и в ближайшее время - в марте-апреле - будет возможность проведения торгов по этому дому", - добавил Кулешов.

О стоквартирном доме

"Стоквартирный дом" в Новосибирске - памятник федерального значения, за который архитектор Андрей Крячков получил Гран-при на Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году. Восьмиэтажный дом-дворец предназначался для номенклатурной элиты - работников исполкома Западно-Сибирского края. Здесь впервые в Новосибирске в жилом доме был установлен лифт, который проработал без ремонта более полувека. В апреле 2016 года площадь перед "стоквартирным домом" получила имя архитектора.