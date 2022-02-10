Росмолодежь запустила конкурс, победители которого смогут пройти стажировку в агентстве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи объявило конкурс "Росмолодежь зовет!", победители которого смогут пройти стажировки с возможным последующим трудоустройством в агентстве, подведомственных учреждениях и партнерских организациях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Росмолодежи.

"Стажировки - это всегда первый шаг на карьерном пути. Многое зависит от того, в какой сфере недавний выпускник может начать свою деятельность. Росмолодежь открыта к новым идеям, у любого участника Всероссийского конкурса "Росмолодежь зовет!" будет возможность повлиять на молодежную сферу и стать катализатором благоприятных изменений", - отметила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В пресс-службе уточнили, что участие в конкурсе могут принять граждане Российской Федерации от 18 до 55 лет с оконченным высшим образованием. Конкурс включает в себя четыре этапа: регистрация участников, предварительный отбор, этап тестирования и объявление победителей. Для участия необходимо записать короткое презентационное видео и заполнить анкету на сайте, после чего состоится предварительный отбор. Прием заявок длится до 16 февраля.

Отобранные для участия в стажировках участники смогут познакомиться с ведущими экспертами в государственной молодежной политике и получить опыт работы в федеральном органе исполнительной власти.