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Дальневосточная авиакомпания "Аврора" реализует 10 социально значимых маршрутов

Рейсы по большинству маршрутов уже выполняются

ТАСС, 10 февраля. Дальневосточная авиакомпания "Аврора" в 2022 году будет осуществлять полеты по 10 социально значимым маршрутам. Рейсы по большинству маршрутов уже выполняются, сообщается  на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"С января 2022 года единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала выполнять регулярные беспосадочные полеты по новым социально значимым маршрутам", - говорится в сообщении.

С января выполняются рейсы по маршрутам Южно-Сахалинск - Благовещенск, Благовещенск - Владивосток, Комсомольск-на-Амуре - Владивосток, Хабаровск - Чита, Хабаровск - Нерюнгри, Якутск - Улан-Удэ, Хабаровск - Улан-Удэ, совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Якутия" - рейс по направлению Чита - Якутск. Стоимость билетов в одну сторону от 3 750 рублей до 6 тыс. рублей в зависимости от направления.

С февраля дальневосточная авиакомпания начала выполнять регулярные полеты по новому социально значимому маршруту Улан-Удэ - Красноярск. Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям. Стоимость авиабилета составляет 5,5 тыс. рублей в одну сторону. 18 февраля состоится вылет по маршруту Улан-Удэ - Хужир (остров Ольхон), рейсы по пятницам и воскресеньям, а с марта еще и по средам.

Дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО "Авиакомпания "Аврора" для расширения маршрутной сети авиаперелетов и повышения качества жизни дальневосточников. В 2022 году "Аврора" продолжит выполнение этой программы. Более 200 тыс. пассажиров смогут воспользоваться социально значимыми рейсами по доступным тарифам, субсидируемым правительством РФ из бюджета.

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