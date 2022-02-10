В Красноярском крае выявили больше всего нарушений в области загрязнения воздуха

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор в 2021 году выявил на территории Красноярского края более 300 нарушений природоохранного законодательства в области атмосферного воздуха, что является самым высоким показателем среди регионов России. Об этом в режиме видео-конференц-связи сообщила глава ведомства Светлана Радионова на совещании по охране атмосферного воздуха в Красноярском крае с участием Генпрокуратуры РФ.

"В 2021 году [в Росприроднадзор] поступило более 400 обращений граждан с жалобами на качество атмосферного воздуха, из них по Красноярску - 285 и 55 - по Норильску. Нашим управлением межрегиональным [проведено] 209 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам проверок выявлено 603 нарушения природоохранного законодательства, из них 325 - в области атмосферного воздуха. Нигде в России мы не выявляем такого большого количества нарушений, связанных с охраной атмосферного воздуха", - сказала Радионова.

В числе самых распространенных нарушений превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ, их бесконтрольный выброс, наличие на предприятиях неучтенных источников выбросов, а также неэффективная работа установок по очистке газов. Глава Росприроднадзора отметила, что ведомством по фактам выявленных нарушений возбуждено 135 административных дел и вынесено 109 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. При этом общая сумма штрафов составила всего порядка 2 млн рублей.

"Кодекс об административных правонарушениях не мотивирует нарушителей устранять нарушения, потому что штрафы мизерные, для больших компаний это несущественно, поэтому большого эффекта они не имеют", - резюмировала она.

Красноярский край занимает первое место среди регионов России по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников. Кроме того, на долю региона приходится порядка 15% таких выбросов в атмосферу в целом по стране, из них 10% - это выбросы предприятий в Норильске. В Норильске и Красноярске действует федеральный проект "Чистый воздух", в рамках которого предприятия реализуют свои инвестиционные проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух.