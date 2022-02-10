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Мишустин поздравил коллектив ансамбля имени Моисеева с 85-летием

Премьер-министр отметил, что творческий коллектив объединяет преданных искусству людей, сохраняет и приумножает свои богатые традиции

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"85 лет миллионы зрителей во всем мире восхищаются легендарным ансамблем народного танца. Основанный выдающимся хореографом Игорем Александровичем Моисеевым, он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией танцевального фольклора. Благодаря Игорю Моисееву был создан новый жанр - сценический народный танец, выстроена особая система, где органично сочетаются классика, фольклор, современная хореография", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что творческий коллектив объединяет преданных искусству людей, сохраняет и приумножает свои богатые традиции, а каждое выступление ансамбля становится ярким событием. "Танцевальные композиции "моисеевцев" - это неповторимый стиль, виртуозная техника, пластика, артистизм, народный характер, который воплощен в танце. Городская кадриль, русский танец "Лето", молдавский "Жок", аргентинский "Гаучо", греческий "Сиртаки", "Яблочко" и "Татарочка" по праву вошли в золотой фонд мировой хореографической культуры", - добавил глава кабмина.

Мишустин выразил уверенность, что юбилейная концертная программа подарит незабываемые впечатления поклонникам творчества хореографического коллектива, и пожелал ансамблю успехов, вдохновения и всего самого доброго.

Государственный академический ансамбль народного танца был создан Игорем Моисеевым (1906-2007) в 1937 году. Ансамбль стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией и продвижением фольклора народов мира, в том числе греческих, еврейских, мексиканских танцев, а также танцев народов СНГ.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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