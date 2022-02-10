В РПЦ считают, что сотрудники детдомов должны регулярно подтверждать квалификацию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники детских домов, интернатов, домов малютки в связи с ростом случае насилия в отношении несовершеннолетних в стране должны регулярно проходить проверки со стороны чиновников на подтверждение квалификации, требования к ним необходимо ужесточить. Такое мнение высказал в четверг глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Давно назрела необходимость, чтобы соответствующие органы государственной власти проводили комплексную проверку детских домой, интернатов, домов малютки, других подобных учреждений с целью проверки квалификации сотрудников этих учреждений на предмет возможности осуществлять вообще воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Лукьянов.

По его словам, сегодня российское законодательство не содержит исчерпывающего перечня требований, необходимых для воспитателей, - нянь, педагогов, психологов и других подобных специалистов.

"Кроме того, совершенно очевидно, что требования к таким сотрудникам должны быть ужесточены с целью недопущения пребывания на таких должностях ранее судимых лиц, которые совершили правонарушения в отношении несовершеннолетних", - отметил глава патриаршей комиссии.

Представитель РПЦ предложил в связи с этим создать межведомственную комиссию из числа представителей органов государственной власти, экспертов, сотрудников благотворительных фондов и представителей традиционных религий России для выработки совместных комплексных решений. Деятели Русской православной церкви, со своей стороны, готовы принимать активное участие в работе этой комиссии, добавил он.

Круглый стол в Общественной палате посвящен теме "О совершенствовании мер защиты детей с особенностями развития от преступлений против половой неприкосновенности и информационной агрессии".