Первый матч на обновленном стадионе "Торпедо" в Москве планируют провести в 2025 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный центр "Торпедо" на территории будущего спортивного кластера в районе Симоновской набережной.

"В районе Симоновской набережной на месте промышленной территории развивается большое строительство. По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛа, строится жилой район, объекты соцкультбыта, поликлиники, школы, детские сады и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион имени Стрельцова, знаменитый на всю страну, на весь мир. Он будет сделан по современным стандартам, увеличено количество трибунного пространства, мест на этом стадионе, и будет по-прежнему служить спортсменам Москвы. Кроме этого, будет создано несколько тренировочных полей, для того чтобы провести там реконструкцию, построен специальный ФОК, в который переместились спортсмены, раньше занимались на старой площадке, помимо этого получили новые возможности", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра.

Президент группы компаний "Инград" Антон Ежков рассказал, что уже в 2025 году планируется провести на стадионе первый матч.

Собянин отметил, что город занимается строительством школы, а также масштабной реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную, соединенную с набережной Марка Шагала. "В городе формируется новая транспортная магистраль, которая соединит центр города и жилые районы. Мы получим еще и первоклассную набережную для отдыха и прогулок москвичей", - добавил мэр.

Новый ФОК и будущий кластер

Как сообщается в материалах мэрии, новый ФОК "Торпедо" на Восточной улице был введен в строй в 2021 году. Строительство объекта было осуществлено за счет частных инвестиций - ПАО "Инград". Площадь здания составляет 7,25 тыс. кв. м. На первом этаже находится универсальный игровой зал, предназначенный для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу. На втором этаже расположены зал для бокса и тренажерный зал. Третий этаж отведен под зал для борьбы и тренажёрный зал.

Сейчас в новом ФОК "Торпедо" на Восточной улице проходят тренировки 700 спортсменов - воспитанников физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы", Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и СШОР № 49 "Тринта" имени Равинского. В рамках комплексной реконструкции стадион "Торпедо" будет превращен в современную футбольную арену для соревнований всероссийского и международного уровня - IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации РФС. На стадионе можно будет проводить матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России. Вместимость центральной арены увеличится на 1,6 тыс. мест - до 15 тыс. мест. На игровом поле уложат искусственный газон.

В 2015-2021 годах за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы построены семь профессиональных футбольных полей для столичных спортивных школ. До конца 2022 года планируется построить еще четыре футбольных поля. Всего в Москве имеется 1 338 футбольных полей, в том числе 144 полноразмерных, 1 153 площадки для игры в футбол и 41 футбольный манеж. В городских спортивных школах футболом занимаются порядка 13 тыс. человек. В профессиональных и любительских спортивных клубах регулярно играют в футбол более 300 тыс. москвичей.