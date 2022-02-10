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Пандемия COVID-19
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Принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

В марте 2020 года принц перенес коронавирус в легкой форме

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Наследник британского престола 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы Кларенс-хауса - официальной резиденции старшего сына Елизаветы II.

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"Этим утром принц Уэльский получил положительный результат теста на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество очень разочарован тем, что не сможет принять участие в сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести визит на другую дату в ближайшее время", - говорится в сообщении канцелярии наследника британской короны.

В марте 2020 года принц перенес коронавирус в легкой форме.

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