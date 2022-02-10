Институт наследия доработает проект по традиционным ценностям с учетом мнений экспертов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будет доработан с учетом конструктивных предложений экспертов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институт наследия), работающего над проектом.

"В ходе слушаний в Общественной палате прозвучали конструктивные предложения от экспертов из самых разных областей. Дискуссии на площадках продолжатся, а по их итогам документ будет доработан", - сказали в Институте наследия.

В организации отметили, что, "как и подготовка первоначального текста документа, его дальнейшая доработка будет вестись совместно с профильными экспертами, научными и общественными организациями, федеральными органами исполнительной власти". При этом точные сроки завершения работы над проектом пока не определены.

О проекте и критике

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

Художественные руководители ряда театров России ранее написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину, выступившему с критикой по проекту Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В послании они отмечают, что принятие документа "не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине". Руководители театров считают, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений.

7 февраля в Общественной палате РФ состоялась общественная экспертиза проекта. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представляя позицию Русской православной церкви, предложил внести упоминание веры в Бога в перечень традиционных ценностей России.