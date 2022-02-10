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Полпред в УрФО призвал расширить ключевые трассы для снижения смертности на дорогах

По словам Владимира Якушева, четырехполосные дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, что является наиболее частой причиной серьезных аварий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев призвал расширить до четырех полос основные трассы округа, чтобы снизить смертность на дорогах. Об этом он сообщил в четверг.

"Мы стремимся к тому, чтобы основные направления - Екатеринбург - Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север - были минимум в четырехполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьезных аварий. Кроме того, необходимо продолжать оснащение трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима. И третье - вести профилактическую работу с водителями. Постоянно напоминать, что важно хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения", - приводит слова Якушева его аппарат.

Якушев добавил, что за 11 месяцев 2021 года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6%, однако все равно на дорогах погибло более 1 тыс. человек. По данным полпредства, смертность на дорогах федерального значения в регионах УрФО в 2021 году выросла. С января по ноябрь 2021 года на таких трассах погибли 276 человек, в 2020 году - 270 человек.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская область
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