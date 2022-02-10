Полпред в УрФО призвал расширить ключевые трассы для снижения смертности на дорогах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев призвал расширить до четырех полос основные трассы округа, чтобы снизить смертность на дорогах. Об этом он сообщил в четверг.

"Мы стремимся к тому, чтобы основные направления - Екатеринбург - Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север - были минимум в четырехполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьезных аварий. Кроме того, необходимо продолжать оснащение трасс камерами фиксации нарушений скоростного режима. И третье - вести профилактическую работу с водителями. Постоянно напоминать, что важно хорошо знать и соблюдать правила дорожного движения", - приводит слова Якушева его аппарат.

Якушев добавил, что за 11 месяцев 2021 года общая смертность на дорогах округа уменьшилась по отношению к 2020 году на 5,6%, однако все равно на дорогах погибло более 1 тыс. человек. По данным полпредства, смертность на дорогах федерального значения в регионах УрФО в 2021 году выросла. С января по ноябрь 2021 года на таких трассах погибли 276 человек, в 2020 году - 270 человек.