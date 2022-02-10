Минздрав разработал правила информирования о диагнозе ребенка с особенностями развития

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минздрав совместно с общественными организациями подготовил проект, предусматривающий определенный подход при сообщении родителям диагноза ребенка с особенностями развития. Об этом в четверг сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Что касается вопроса по поводу протокола сообщения диагноза. Действительно, чрезвычайно важный вопрос, мы вместе с общественными организациями разработали соответствующий проект, он направлен в регионы для использования в работе. Но на сегодня мы понимаем, что необходимо обсуждать в том числе и вопрос юридического закрепления, соответствующих корректных, единообразных подходов к информированию родителей о рождении ребенка с особенностями", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, работа в этом направлении требует своего совершенствования не только с точки зрения нормативного регулирования, но и с точки зрения ее практической реализации.

"Надо сказать, что нам предстоит в этом смысле определить единые задачи и на уровне медорганизаций, и учреждений социальной защиты, учреждений образования, и сформировать единый подход к тому, чтобы обеспечить всем необходимым ребенка максимально близко к месту его проживания, к месту его обращения в медицинскую организацию", - пояснил замминистра.