Более 1 млрд рублей направят в Подмосковье на гранты образовательным комплексам

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей в виде грантов получат образовательные комплексы Московской области в 2022 году. Всего в регионе насчитывается около 650 таких организаций, об этом в ходе заседания Мособлдумы сообщил министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

"Экономические вопросы являются важными в развитии образовательных комплексов, поэтому с 2020 года предусмотрен грант образовательным организациям, ставшими образовательными комплексами. Грант рассчитывается индивидуально для каждой образовательной организации, его основная задача - не допустить снижения объемов финансирования при объединении школ. В 2022 году более 1 млрд рублей будет направлено на поддержку таких образовательных организаций", - сказал Бронштейн.

Он пояснил, что у гранта есть целевое назначение - оплата труда сотрудникам, из которых 75% можно направить на выплаты педагогам, 25% - административно-управленческому персоналу.

Министр уточнил, что образовательный комплекс - это организация, которая осуществляет образовательный процесс в нескольких зданиях. В настоящее время в Подмосковье создано около 650 таких комплексов. "В классическом понимании данного термина, образовательный комплекс - это образовательная организация, реализующая разноуровневые и разнопрофильные образовательные программы, поэтому абсолютное большинство образовательных комплексов имеют основную классическую модель: школа и детский сад в рамках одного юридического лица. Тем не менее <...> у нас представлены и другие две модели: это несколько объединенных детских садов или несколько школ, объединенных в одно юридическое лицо", - рассказал Бронштейн.