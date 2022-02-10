СМИ: принц Чарльз виделся с королевой незадолго до инфицирования коронавирусом

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Наследник британского престола 73-летний принц Уэльский Чарльз, который во второй раз заразился коронавирусом, незадолго до этого встречался со своей матерью королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщило в четверг агентство PA со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

При этом собеседник издания уточнил, что у 95-летней королевы нет каких-либо симптомов коронавирусной инфекции.

О том, что принц Чарльз получил положительный результат теста на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции, стало известно в четверг. В марте 2020 года принц перенес инфекцию в легкой форме. В настоящий момент в Великобритании идет на спад волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, однако в сутки по-прежнему выявляется около 70 тыс. новых случаев заражения.