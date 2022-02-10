Минздрав разрешил институту Пастера провести испытания кожного теста на иммунитет к ковиду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ выдал Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разрешение на проведение I-II фаз клинических испытаний кожного теста для оценки специфического Т-клеточного иммунитета к COVID-19. Об этом сообщается в данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний.

"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)", - говорится в документе.

Как следует из реестровой записи, исследование будет проводиться на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья, в нем примут участие 460 человек. Окончание запланировано на 30 апреля 2022 года.

Ранее директор института Пастера, академик РАН Арег Тотолян сообщал, что тест работает как подкожная инъекция. Клеточный иммунитет является специфическим показателем, который может проявляться в организме человека даже при отсутствии достаточного количества антител, которые выявляют обычные тесты. При этом он не имеет какого-то количественного выражения: он или существует, или отсутствует в организме. Специалист отмечал, что пока нет широко доступных для населения зарегистрированных тестов, которые способны его диагностировать.

У разработанного институтом теста есть несколько главных преимуществ: он прост в исполнении, информативен и может обеспечить массовость. По сути, он является аналогом туберкулезного теста.