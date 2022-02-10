Google Analytics может прекратить свою работу во Франции из-за передачи данных в США

ТАСС, 10 февраля. Национальная комиссия по информации и гражданским свободам (CNIL) Франции может запретить работу сервиса Google Analytics американской корпорации Google на территории республики. Как говорится в сообщении на сайте регулятора в четверг, указанный сервис нарушает Общий регламент о защите данных Евросоюза (ЕС).

Как указывает комиссия, посредством сервиса, предназначенного для создания статистики посещения интернет-сайтов, Google незаконно собирает информацию о французских пользователях, в том числе об их активности в интернете, и передает ее в США. "В связи с этим CNIL предписывает сайту [французского подразделения Google] соблюдать общий регламент и при необходимости остановить работу сервиса Analytics [на территории Франции]", - говорится в сообщении.

В комиссии также сослались на заявление Европейского суда, который указал на риск того, что при отправке незащищенной информации о пользователях в США к ней могут получить доступ американские спецслужбы. По мнению французского регулятора, уже принятых Google мер по обеспечению защищенности персональных данных не хватает для того, чтобы полностью исключить этот риск. У корпорации есть месяц на выполнение всех требований.

В ЕС использование технологий сбора информации регламентируется Директивой о защите частной жизни в электронных коммуникациях (ePrivacy Directive) и национальными законами стран-членов, принятыми на ее основе. Упомянутые законы допускают использование таких технологий только после того, как пользователь дал на это отчетливое и свободно выраженное согласие.