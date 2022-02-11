На Камчатку доставили первых кречетов для первого в России соколиного центра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Первых кречетов доставили на Камчатку для разведения в первом в России международном центре репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород, который 3 февраля начал работу на полуострове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Первых 83 птиц доставили на Камчатку. Все особи отлично перенесли дорогу и уже доставлены в соколиный центр", - сказали в пресс-службе.

Первый в России соколиный центр начал работу на полуострове 3 февраля. Проект является резидентом ТОР "Камчатка".

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов заявлял, что задача центра, с одной стороны, воспроизвести популяцию соколов, а с другой - привлечь внимание к этим птицам. Солодов также указал, что нужно привлечь арабских партнеров к тренировкам птиц, а также наладить поставки кречетов в арабские страны.