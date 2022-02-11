Филиппины разрешили непривитым от COVID-19 иностранцам въезд на остров Себу с 1 марта

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти филиппинской провинции Себу разрешили с 1 марта прибывать на одноименный остров иностранным путешественникам, в том числе невакцинированным от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила медиагруппа ABS-CBN .

Согласно распоряжению губернатора провинции Себу Гвен Гарсии, непривитые или частично иммунизированные иностранные путешественники смогут прибывать на остров при условии предъявления отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до отъезда, прохождения еще одного теста по прибытии на остров и нахождения в карантинном учреждении до получения второго негативного ПЦР-теста, взятого на пятый день изоляции.

По словам представителя Центра вакцинации Висайских островов Джин Лориче, решение о допуске непривитых иностранных путешественников на Себу было принято с учетом положения индустрии туризма, в котором она оказалась из-за пандемии. "Мы знаем, что наша туристическая отрасль умирает вместе с отелями, туроператорами и курортами", - пояснила она.

Согласно утвержденным положениям межведомственной целевой группы по борьбе с COVID-19 в республике, с 16 февраля на Филиппины допускаются только полностью вакцинированные иностранные путешественники, что противоречит распоряжению губернатора Себу. Министерство внутренних дел и местного самоуправления республики планирует обсудить решение Гарсии с официальными лицами провинции. "Давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет, - продолжила Лориче. - Местные власти считают, что их решение принесет пользу экономике и людям, которые находятся здесь".

1 февраля Филиппины разрешили въезд полностью вакцинированным от коронавируса путешественникам без прохождения карантина. 10 февраля был снят действующий почти два года запрет на прибытие в республику иностранцев. Речь идет об иммунизированных обладателях паспортов стран или территорий, которым не требуется виза для въезда на Филиппины. Изначально открытие страны было запланировано на декабрь 2021 года, однако появление и распространение омикрон-штамма коронавируса сдвинуло планы правительства.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,62 млн, выздоровели более 3,47 млн человек, умерли 54,7 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 59,1 млн человек.