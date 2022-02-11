В Красноярском крае сотрудники ДПС применили оружие при задержании 15-летнего водителя

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие для задержания нарушившего правила водителя в Минусинске в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе краевого главка МВД.

Нарядом ДПС был замечен автомобиль с затонированными передними и задними стеклами. Водитель проигнорировал требования автоинспекторов об остановке и продолжил движение. Включив звуковые и световые сигналы, сотрудники полиции стали преследовать нарушителя, который, увеличив скорость, направился к выезду из населенного пункта. Во время движения водитель неоднократно создавал аварийные ситуации.

"Инспекторы ГИБДД предупредили лихача о применении табельного оружия. Однако и на этот раз он не подчинился. Полицейский произвел несколько предупредительных выстрелов, а затем выстрелил по колесам преследуемого автомобиля, после чего транспортное средство было остановлено. Нарушителем оказался 15-летний молодой человек", - сказали в пресс-службе.

В машине также находилась девушка-пассажир того же возраста. Несовершеннолетний водитель был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Материалы в отношении подростка будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В результате применения оружия никто не пострадал.