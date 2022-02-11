В Саратове частично приостановили движение трамваев из-за снегопадов

ТАСС, 11 февраля. Снегопад ограничил работу трамваев в Саратове, где утром в пятницу вышли на линии четыре маршрута из 10, один запущен по малому кругу, а пути для остальных расчищаются. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

"Трамваи 3, 9, 10, 11 <...> вышли на линии, маршрут 8 в настоящее время запущен по малому кругу, очистка наледи продолжается, равно как и на маршруте 6. Сегодня коммунальные службы будут расчищать пути следования трамваев 2, 4, 5, 7", - сказано в сообщении.

По данным мэрии на 07:30 (06:30 мск), в Саратове все автобусы и троллейбусы движутся по расписанию.

За первые 10 дней февраля на областной центр обрушилось 146% месячной нормы осадков. В пятницу также ожидается небольшой снег.