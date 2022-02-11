В Москве отремонтировали усадебный дом XIX века, где работал Васнецов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ремонт завершился в главном доме усадьбы Н.И.Видловского - А.В.Иванова, который расположен в Турчаниновом переулке в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Деревянный усадебный дом второй половины XIX века обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Здесь в 1878-1881 году жил и работал художник Виктор Васнецов. Работы по сохранению здания проходили под контролем Мосгорнаследия.

"В течение девяти месяцев специалисты бережно приводили в порядок как конструктивные, так и декоративные элементы памятника. Особое внимание было уделено сохранению изящных лепных деталей в интерьерах, а также исторических лестниц. Другой значимой частью работ стал ремонт инженерных систем. Сейчас здание полностью готово к использованию", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Приведены в порядок лестницы, стены и полотки с лепным декором и карнизами с растительным орнаментом, отремонтированы двери, окна, витраж с растительным рисунком из цветного стекла, а также паркетные полы и метлахская плитка.

"Кирпичная кладка здания обработана защитными составами, заменена водосточная система, обновлен фасад, восстановлена штукатурка на цоколе и покрашены карнизы. Также ремонт коснулся ключевых инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, внутреннего электроосвещения и пожарной сигнализации", - говорится в сообщении.