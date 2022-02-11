В Хабаровском крае перестанут требовать QR-коды у пассажиров внутренних авиарейсов

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае отменили требование предъявления QR-кодов от вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших на внутренних перелетах на север региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"Изменились правила вылета в северные районы Хабаровского края. Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Такое решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с тем, что практически 100% жителей северных районов вакцинированы, и сейчас главная задача - исключить новые случаи заноса опасного вируса в отдаленные территории", - написал Никонов. Предъявлять QR-коды на внутренних перелетах требовалось с 1 декабря 2021 года.

С 13 февраля пассажиры, вылетающие из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский районы, а также при вылете из Николаевска в перечисленные выше районы, смогут предъявить на выбор либо ПЦР, либо экспресс-тест, полученные не позднее чем за 48 часов до даты вылета. В отличие от ПЦР, результат экспресс-теста выдается в течение часа. То есть такое исследование можно проходить буквально за несколько часов до вылета.

"Правило по предъявлению одного из тестов распространяется на всех пассажиров, включая детей. Это связано с ростом заболеваемости среди детского населения новым штаммом "Омикрон", - уточнил Никонов.

Он добавил, что жители севера и некоторые категории пассажиров смогут пройти тестирование бесплатно. Средства выделены из резервного фонда правительства Хабаровского края. Так, на бесплатное исследование имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в населенных пунктах северных районов края, вылетающие на север для ухода на дому за лежачими, тяжелобольными супругом или супругой, детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и сестрами, внуками, дедушками, бабушками. Также бесплатно исследование смогут пройти вылетающие на похороны в случае смерти близких.