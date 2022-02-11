Курорт "Красная Поляна" ввел прямое онлайн-бронирование апартаментов

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Курорт "Красная Поляна" в Сочи изменил механизм бронирования комплекса апартаментов, перейдя на прямое онлайн-бронирование. Об этом в пятницу сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Горный курорт "Красная Поляна" в Сочи вводит прямое онлайн-бронирование всего комплекса апартаментов на курорте (1 398 номеров). Ранее 94% номеров из этого количества можно было бронировать только через туроператора "Библио-Глобус". Теперь все апартаменты будут выставлены в онлайн", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом у туроператоров осталась возможность бронировать апартаменты в рамках квот.

Уточняется, что апартаменты доступны для онлайн-бронирования на официальном сайте курорта с 1 апреля 2022 года. В администрации курорта пояснили АТОР, что решение перейти на прямое онлайн-бронирование связано с истечением действия пятилетнего договора с туроператором.

Как отмечают в АТОР, апартаменты традиционно пользовались высоким спросом на всех курортах горного кластера Сочи. По словам операционного директора "Красной Поляны" Яны Перепечаевой, которые приведены в сообщении, благодаря переходу на прямое бронирование всего комплекса апартаментов курорт рассчитывает "увеличить загрузку в низкий сезон, летние месяцы и существенно расширить целевую аудиторию". Для привлечения прямых туристов на курорте поменяли систему бронирования: онлайн-клиентам обещают расширенные опции выбора апартаментов по разным критериям.

Горный курорт "Красная Поляна" расположен в предгорье Главного Кавказского хребта в районе города Сочи. Зимой работают около 30 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, освещаемые трассы для вечернего катания и трассы с искусственным оснежением. В зимний период функционируют канатные дороги гондольного, кресельного и бугельного типов. Общая пропускная способность - до 2 400 человек в час. На курорте работают инструкторские школы, детский горнолыжный клуб и прокаты горнолыжного оборудования.