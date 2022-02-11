На карте "Яндекс.Заправок" появились 60 московских станций для зарядки электромобилей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Шестьдесят городских электрозарядных станций появились на карте в приложении "Яндекс.Заправки". Владельцы электрокаров могут найти ближайшую станцию, проверить, свободна ли она, и проложить туда маршрут, сообщается в пятницу в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"Мы продолжаем развивать проект "Энергия Москвы". Теперь 60 городских электрозарядных станций видно в "Яндекс.Заправках". Чтобы видеть в приложении только станции для электромобилей, нужно зайти в раздел "Фильтры" на главном экране и выбрать зарядку с подходящим типом коннектора. Скоро станции появятся и в других приложениях Яндекса: Картах и Навигаторе", - говорится в публикации.

Пользователям "Яндекс.Заправок" надо перейти в приложение "Московский транспорт", затем выбрать станцию на карте, разъем, указать время зарядки, подключить кабель к электромобилю и начать сессию. Зарядку можно завершить в приложении раньше указанного времени, а также заранее забронировать. Бронь действует в течение 15 минут.