Аукцион на достройку гидроузла под Омском не состоялся из-за отсутствия заявок

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Аукцион на завершение первого этапа строительства Красногорского гидроузла, который должен был быть достроен еще в 2016 году для решения проблемы водоснабжения миллионного Омска, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается в пятницу на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Восемнадцатого января пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщила, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на завершение первого этапа строительства гидроузла более 4 млрд рублей.

"Основание признания торгов несостоявшимися: по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке", - говорится в информации к аукциону.

Срок подачи заявок завершился 10 февраля. В омском Минстрое ТАСС сообщили, что будет организован повторный аукцион, сроки его проведения не уточняются.

Согласно информации к аукциону, подрядная организация до августа 2024 года должна восстановить и запустить систему водопонижения, укрепить основание строительных котлованов, построить все основные и второстепенные сооружения левого берега и судоходного шлюза, выполнить комплекс работ по технологическому присоединению объекта и благоустройство.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд рублей, на его завершение необходимо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, уже вложенных в проект, предоставил федеральный бюджет.

В августе 2021 года министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Антон Заев заявил, что уровень воды в Иртыше в этом году достиг критической отметки — 67 м по Балтийской системе высот, при этом проектная отметка водозаборов Омска составляет 69 м. Плотина позволит гарантированно удерживать воду на уровне не менее 69 м даже при увеличении отбора иртышской воды в Казахстане и Китае.