В Москве в январе выявили 2,3 тыс. нетрезвых водителей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили в январе 2,3 тыс. фактов управления автомобилями водителями с признаками опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

"Количество выявляемых нарушений остается тревожным. Только в январе сотрудниками ГИБДД Москвы выявлено и пресечено почти 2 300 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения: в 1 150 случаях у водителей установлено нетрезвое состояние, из них у 141 водителя установлен факт наркотического опьянения, 1 141 водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - сказали в пресс-службе. Кроме того, в отношении 60 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

В ГИБДД добавили, что с начала года не было погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей, а число раненых сократилось более чем на треть (34%). Всего в январе на дорогах столицы произошло 17 таких ДТП.

За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления сроком до 2 лет. В случае же повторного совершения правонарушения, будучи лишенным права управления транспортными средствами, нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 2, а в случае наличия судимости за подобное нарушение, до 3 лет.