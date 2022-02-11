Участие в детском кинофестивале "Веселая ларга" в Приморье примут жители 59 регионов

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения "Веселая ларга" открылся в пятницу во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Фестиваль "Веселая ларга" стартовал во Владивостокском городском дворце детского творчества в пятницу, 11 февраля. Участие в нем в этом году принимают юные кинематографисты и телевизионщики из 59 регионов России", - говорится в сообщении.

В Приморье фестиваль проходит 12 лет, ежегодно работы участников смотрят около 10 тыс. человек. В этом году на участие в конкурсной программе были зарегистрированы около 600 работ. Четырехдневной программой детского кинофестиваля в этом году предусмотрены мастер-классы, съемки, тренинги, экскурсии, показы фильмов, снятые участниками. Также планируется создание киноэтюдов.

Во время фестиваля пройдет пятый Дальневосточный слет юных журналистов. Его участники вместе с экспертами запишут подкаст, возьмут интервью у организаторов проекта и сделают сюжет.