В Кировской области число заразившихся коронавирусом за сутки впервые достигло 2 тыс.

"2 021 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлен. 4 029 человек находятся на стационарном лечении. Количество пациентов на амбулаторном лечении: 24 007 - с гриппом и ОРВИ, 37 572 - с COVID-19", - говорится в сообщении.

КИРОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом впервые зафиксировали в Кировской области за минувшие сутки, это, по подсчетам ТАСС, в 1,6 раз больше показателя недельной давности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства области.

Неделю назад за сутки был выявлен 1 221 новый случай заражения.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев, в связи с ростом заболеваемости за последние две недели власти дополнительно развернули более 2 300 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, коечный фонд составил более 4 700 мест. Чтобы усилить первичное звено здравоохранения, в Кирове изменили порядок работы взрослых поликлиник: организованы амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Часть врачей-специалистов перешли на работу в первичное звено, также кировский медуниверситет направил 270 студентов на помощь медикам, студенты участвуют в обзвоне пациентов. Кроме того, увеличено время работы амбулаторных центров Кировского клинико-диагностического центра, в будние дни прием проходит с 07:00 до 20:00, в выходные - с 08:00 до 20:00.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется QR-код. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.