Макрон открыл пленарную дискуссию на форуме One Ocean во французском Бресте

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу открыл пленарную часть форума One Ocean, собравшегося в Бресте на западе Франции и посвященного проблемам защиты биоразнообразия и борьбы с загрязнением океанов.

"Франция - это одна из ведущих океанских держав, благодаря своим заморским департаментам", - отметил глава государства.

Он выразил надежду, что форум, собравшийся во Франции впервые, поможет решению практических проблем, связанных с "мореплаванием, рыболовством, научным исследованием, освоением морских богатств".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете конференции, по итогам пленарной дискуссии ожидаются выдвижение инициатив "в сфере научных исследований, международной юрисдикции, а также возможные дополнения к нормам международного права, которые позволят лучше защищать океанскую среду".

Около 60% площади океанов сегодня не входят ни в чью юрисдикцию. Это делает необходимым более тесное международное сотрудничество как в геополитической, так и в юридической сфере, отметили устроили мероприятия.

Форум "Один океан" организован Францией совместно с ООН. В нем принимают участие ученые, эксперты из ведущих морских стран мира. Пленарному заседанию предшествовали двухдневные дискуссии в тематических группах.