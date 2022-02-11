На Ставрополье досрочно выполнят модернизацию первичного звена здравоохранения

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Ставрополья поставил задачу выполнить досрочно программу модернизации первичного звена здравоохранения. В текущем году капитально отремонтируют более 70 объектов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора.

"Перед нами стоит задача - все объекты 2024 года сдать в ближайшие два года. Учитывайте это при планировании работ", - поставил Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении, задачу перед ответственными руководителями.

Отмечается, что с этой целью глава края поручил провести подбор земельных участков для строительства запланированных в программе объектов здравоохранения. В кратчайшие сроки должна быть подготовлена проектно-сметная документация, проведена экспертиза и торгово-закупочные процедуры.

По данным пресс-службы, в 2022 году в рамках программы запланирован капитальный ремонт 72 объектов. Работы на большинстве из них уже ведутся. Заключены контракты на приобретение 81 медицинского автомобиля, 28 из них поставлены в организации здравоохранения. До 1 августа, в соответствии с поручением главы края, в больницах региона будут установлены все закупленные 10 единиц тяжелого оборудования.

"Начаты подготовительные работы для проведения в 2023 году капитального ремонта 89 медицинских организаций", - сказано в сообщении.