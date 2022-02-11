Более 1 тыс. оформленных через посредников разрешений на такси аннулировали в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. разрешений на работу такси, оформленных с помощью фирм-посредников, аннулировали в Московской области с начала года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области за неделю аннулировали свыше 650 разрешений такси, которые были оформлены через фирмы-посредники. Больше всего аннулированных разрешений - 480 - было выдано через ИП. За январь аннулировали более 400 разрешений такси, которые оформлены через фирмы-посредники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что оформить разрешение на деятельность такси можно бесплатно сроком на пять лет через региональный портал госуслуг. Также обратиться за помощью при оформлении документов и отправке заявления можно в ближайшем офисе МФЦ или воспользоваться услугами центра "Мой Бизнес". Рассмотрение заявления занимает пять рабочих дней.

"В большинстве случаев фирмы-посредники после оформления разрешений прекращают свою деятельность, что приводит и к аннулированию выданных разрешений такси. Кроме того, при оформлении документов такие компании не обеспечивают соблюдение необходимых требований внешнего вида автомобилей такси и регионального стандарта Московской области, без которых невозможно предоставлять качественные услуги такси на территории региона", - добавили в пресс-службе.